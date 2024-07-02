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Даниил Медведев больше других побеждал в матчах ATP с 2020 года

Даниил Медведев больше других побеждал в матчах ATP с 2020 года
Даниил Медведев
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал 230-ю победу на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с 2020 года. Это лучший показатель среди игроков тура за последнее десятилетие.

Строчкой ниже расположился другой российский спортсмен Андрей Рублёв. У него 224 победы. Затем в пятёрке рейтинга идут Стефанос Циципас (222), Янник Синнер (217) и Новак Джокович (212).

Напомним, 1 июля россиянин одержал уверенную победу в матче первого круга над представителем США Александром Ковачевичем — 6:3, 6:4, 6:2.

Соперником Медведева во втором круге Уимблдонского турнира стал французский теннисист, 102-я ракетка мира Александр Мюллер. Встреча пройдёт 3 июля и начнётся не раньше 13:00 мск.

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