Матч между Монфисом и Вавринкой станет самым возрастным в истории Уимблдона
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Матч второго круга между Стэном Вавринкой (Швейцария) и Гаэлем Монфисом (Франция) станет самым возрастным в истории Уимблдонского турнира. На момент встречи возраст теннисистов составит 77 лет и 37 дней. Предыдущая самая возрастная игра состоялась между Родом Лэйвером и Бобом Хоу в 1971 году.
Встреча 95-й ракетки мира Вавринки и 33-го номера мирового рейтинга Монфиса состоится завтра, 3 июля, и начнётся не ранее 13:00 мск.
Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 13:00 МСК
95
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Не начался
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33
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Спортсмены встречались на корте шесть раз. В пяти матчах победа оставалась за французским теннисистом. Соперника Вавринка одолел лишь единожды, на Открытом чемпионате Франции — 2017. Отметим, что первая встреча между Вавринкой и Монфисом состоялась в 2009 году на хардовом турнире в Токио (Япония).
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