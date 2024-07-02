Матч между Монфисом и Вавринкой станет самым возрастным в истории Уимблдона

Матч второго круга между Стэном Вавринкой (Швейцария) и Гаэлем Монфисом (Франция) станет самым возрастным в истории Уимблдонского турнира. На момент встречи возраст теннисистов составит 77 лет и 37 дней. Предыдущая самая возрастная игра состоялась между Родом Лэйвером и Бобом Хоу в 1971 году.

Встреча 95-й ракетки мира Вавринки и 33-го номера мирового рейтинга Монфиса состоится завтра, 3 июля, и начнётся не ранее 13:00 мск.

Спортсмены встречались на корте шесть раз. В пяти матчах победа оставалась за французским теннисистом. Соперника Вавринка одолел лишь единожды, на Открытом чемпионате Франции — 2017. Отметим, что первая встреча между Вавринкой и Монфисом состоялась в 2009 году на хардовом турнире в Токио (Япония).