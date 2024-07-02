Янчук: Андреева не обязана выигрывать, ей рано претендовать на какие-то места

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил, что российская теннисистка Мирра Андреева (23-я ракетка мира) пока не обязана завоёвывать титулы.

«Об Андреевой ещё рано говорить. Да, она восходящая звезда, но главное слово — восходящая. Мирра может споткнуться — она не обязана выигрывать. Ей рано ещё претендовать на какие-то места. Пусть она играет в своё удовольствие и набирается опыта.

Каждый цветок расцветает в своё время — Мирра ещё не расцвела. Ей нужно пару лет, чтобы состояться как профессионалу с претензиями на титулы. А на траве можно сыграть как угодно, потому что велика роль случая», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 1 июля Андреева уступила 88-й ракетке мира представительнице Чехии Бренде Фрухвиртовой в первом раунде Уимблдона-2024 со счётом 6:1, 3:6, 2:6.