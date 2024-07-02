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Рублёв — Комесанья: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга Уимблдона-2024

Рублёв — Комесанья: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга Уимблдона-2024
Андрей Рублёв
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Сегодня, 2 июля, на травяных кортах Лондона продолжится турнир «Большого шлема» Уимблдон-2024. В матче второго круга мужского одиночного разряда встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 122-й номер рейтинга ATP Франсиско Комесанья из Аргентины. Встреча начнётся не ранее 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и аргентинским теннисистами.

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Франсиско Комесанья
122
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья

Это первая встреча между Рублёвым и Комесаньей на турнирах уровня ATP.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024 (м)
Турнирная сетка Уимблдона-2024 (м)
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