Рублёв — Комесанья: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга Уимблдона-2024
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Сегодня, 2 июля, на травяных кортах Лондона продолжится турнир «Большого шлема» Уимблдон-2024. В матче второго круга мужского одиночного разряда встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 122-й номер рейтинга ATP Франсиско Комесанья из Аргентины. Встреча начнётся не ранее 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и аргентинским теннисистами.
Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 14:30 МСК
6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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122
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
Это первая встреча между Рублёвым и Комесаньей на турнирах уровня ATP.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
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