Карацев — Хачанов: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга Уимблдона-2024

Сегодня, 2 июля, на травяных кортах Лондона продолжится турнир «Большого шлема» Уимблдон-2024. В матче второго круга мужского одиночного разряда встретятся российские теннисисты 99-я ракетка мира Аслан Карацев и 22-й номер рейтинга ATP Карен Хачанов. Встреча начнётся не ранее 16:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российскими теннисистами.
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Это пятая встреча между Рублёвым и Карацевым на турнирах уровня ATP. Четыре раза победу одерживал Хачанов. Это случилось на турнирах в Санкт-Петербурге (Россия, 2020 год), Торонто (Канада, 2021) и Галле (Германия, 2022). Карацев праздновал успех единственный раз в полуфинале Кубка Кремля — 2021.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
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