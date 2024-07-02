Рублёв — Комесанья: где смотреть, во сколько начало матча 1-го круга Уимблдона-2024

Сегодня, 2 июля, на травяных кортах Лондона продолжится Уимблдон-2024. В матче первого круга мужского одиночного разряда встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и аргентинский теннисист, 122-я ракетка мира Франсиско Комесанья. Встреча начнётся не ранее 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и представителем Аргентины.

Трансляцию матчей Уимблдонского турнира осуществляет телеканал Tennis Channel, а также телекомпании S Sport и Sport Plus и Setanta Sport в разных странах. Приложение Eurosport Player также покажет соревнования. В России возможен просмотр всех этих каналов, но только по платной подписке. Следить за соревнованиями можно с помощью матч-центра «Чемпионата».

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.