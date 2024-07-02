Карацев — Хачанов: где смотреть, во сколько начало матча 1-го круга Уимблдона-2024

Сегодня, 2 июля, на травяных кортах Лондона продолжится турнир «Большого шлема» Уимблдон-2024. В матче второго круга мужского одиночного разряда встретятся российские теннисисты 99-я ракетка мира Аслан Карацев и 22-й номер рейтинга ATP Карен Хачанов. Встреча начнётся не ранее 16:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российскими теннисистами.
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Трансляцию матчей Уимблдонского турнира осуществляет телеканал Tennis Channel, а также телекомпании S Sport и Sport Plus и Setanta Sport в разных странах. Приложение Eurosport Player также покажет соревнования. В России возможен просмотр всех этих каналов, но только по платной подписке. Следить за соревнованиями можно с помощью матч-центра «Чемпионата».
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
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