Чесноков: Мирра Андреева — большой состоявшийся игрок, но всё же ещё ребёнок

Бывший теннисист Андрей Чесноков оценил уровень игры Мирры Андреевой в первом круге Уимблдона, заявив, что после ряда ошибок она растерялась, а не смогла собраться из-за того, что слишком плохо знает травяное покрытие.

«В первом сете Фрухвиртова делала много невынужденных ошибок. Но постепенно она играла всё лучше и лучше, а Мирра играла всё хуже и хуже. От того, что Мирра начала играть чуть хуже, Фрухвиртова почувствовала уверенность и вернулась в матч. Вести 3:0 и проиграть шесть геймов подряд — это очень много.

Чтобы играть на траве, надо знать траву. Мирра пока не умеет использовать траву в своё преимущество. Она сыграла очень слабо на траве. Сколько Мирра вообще сыграла матчей на траве? Она играла юниорский Уимблдон, а сейчас уже среди взрослых. В третьем сете Мирра растерялась и уже не знала, как брать очки, — всё покатилось в другую сторону. Мирра — большой состоявшийся игрок, но всё же ещё ребёнок», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на прошедшем недавно «Ролан Гаррос» Мирра сенсационно дошла до полуфинала, обыграв даже третью ракетку мира Арину Соболенко, однако на Уимблдоне в Лондоне она выбыла в первом круге после матча с Брендой Фрухвиртовой.