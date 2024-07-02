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Итальянский журналист: Медведев всегда отвечает вежливо

Итальянский журналист: Медведев всегда отвечает вежливо
Даниил Медведев
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Итальянский журналист Марио Боккарди оценил стиль общения пятой ракетки мира Даниила Медведева. По словам обозревателя тенниса, российский теннисист всегда бывает вежливым в общении с представителями СМИ.

«Я прочитал ответ Даниила Медведева на вопрос о матчах из трёх сетов на турнирах «Большого шлема». Вы можете соглашаться или не соглашаться с ним, но это нормально. Он всегда даёт удовлетворительные и вежливые ответы, о чём бы вы ни спросили его в пресс-центре. И это то, за что его мы должны его уважать», — написал Боккарди в социальных сетях.

Ранее Медведев рассказал о преимуществах трёхсетового формата матчей над пятисетовыми.

Соперником Медведева во втором круге Уимблдонского турнира стал французский теннисист, 102-я ракетка мира Александр Мюллер. Встреча пройдёт 3 июля и начнётся не раньше 13:00 мск.

Календарь матчей Уимблдона (м)
Турнирная сетка Уимблдона (м)
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