Беккер — Алькарасу: ты заслужил право открывать Уимблдон-2024

Экс первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер заявил, что теннисист из Испании Карлос Алькарас был достоин права открывать ТБШ в Великобритании.

«Карлос, ты хорошо выглядел на Центральном корте! Ты заслужил право быть там и открывать Уимблдон в этом году. Это величайшее чувство для теннисиста…» — написал Беккер в социальных сетях.

Напомним, действующий победитель Уимблдона Карлос Алькарас одержал победу в первом круге турнира, оказавшись сильнее представителя Эстонии Марка Лаяла — 7:6 (7:3), 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. За это время третья ракетка мира выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Напомним, Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля.