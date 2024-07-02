Хачанов против Карацева. Кто победит в российском дерби на Уимблдоне?

Сегодня, 2 июля, на травяных кортах Лондона продолжится турнир «Большого шлема» Уимблдон-2024. В матче второго круга мужского одиночного разряда встретятся российские теннисисты 99-я ракетка мира Аслан Карацев и 22-й номер рейтинга ATP Карен Хачанов. Встреча начнётся не ранее 16:30 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать исход российского дерби на лондонском корте.

Это пятая встреча между Хачановым и Карацевым на турнирах уровня ATP. Четыре раза победу одерживал Хачанов. Это случилось на турнирах в Санкт-Петербурге (Россия, 2020 год), Торонто (Канада, 2021) и Галле (Германия, 2022). Карацев праздновал успех единственный раз в полуфинале Кубка Кремля — 2021.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.