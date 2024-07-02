37-летний британский теннисист Энди Маррей снялся с Уимблдона-2024 в одиночном разряде. Спортсмен планирует выступить в парном разряде со своим братом Джейми. Об этом сообщило ITV.com.

Накануне британец провёл тренировочный матч с Кайлом Эдмундом, в котором одержал победу — 6:3, 2:0. В первом круге Уимблдона-2024 британец должен сыграть против чешского теннисиста Томаша Махача.

Напомним, на прошлой неделе экс первая ракетка мира перенёс операцию по удалению кисты позвоночника. Ранее Маррей был вынужден сняться с матча второго круга травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) из-за боли в спине. Энди встречался с австралийцем Джорданом Томпсоном. Встреча завершилась при счёте 4:1 в первом сете в пользу Томпсона.