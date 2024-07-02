Команда Маррея: он ждёт возможности выступить на Уимблдоне в последний раз

В команде британского теннисиста Энди Маррея прокомментировали новость о его снятии с соревнований в мужском одиночном разряде на Уимблдоне-2024.

«К сожалению, несмотря на очень тяжёлую работу над восстановлением после операции, которая прошла чуть больше недели назад, Энди принял очень трудное решение не выступать в одиночном разряде в этом году.

Как вы можете догадаться, он крайне разочарован, но подтвердил, что будет играть в парном разряде с Джейми (брат Энди Маррея. — Прим. «Чемпионата»). Он с нетерпением ждёт возможности выступить на Уимблдоне в последний раз», — приводит слова члена команды Маррея ITV.com.

Накануне британец провёл тренировочный матч с Кайлом Эдмундом, в котором одержал победу — 6:3, 2:0. В первом круге Уимблдона-2024 британец должен сыграть против чешского теннисиста Томаша Махача.

Напомним, на прошлой неделе экс первая ракетка мира перенёс операцию по удалению кисты позвоночника. Ранее Маррей был вынужден сняться с матча второго круга травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) из-за боли в спине. Энди встречался с австралийцем Джорданом Томпсоном. Встреча завершилась при счёте 4:1 в первом сете в пользу Томпсона.