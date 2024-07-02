Видеообзор победы Медведева над Ковачевичем в первом круге Уимблдона-2024

Вчера, 1 июля, российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев одержал уверенную победу в матче первого круга над представителем США Александром Ковачевичем — 6:3, 6:4, 6:2.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Даниила Медведева над Александром Ковачевичем на старте Уимблдонского турнира.
Права на видео принадлежат LTA.
Спортсмены провели на корте 1 час 48 минут. Россиянин реализовал четыре брейк-пойнта из восьми (50%), допустил четыре двойные ошибки и выполнил 16 эйсов. Ковачевич девять раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.
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Соперником Медведева во втором круге Уимблдонского турнира стал французский теннисист, 102-я ракетка мира Александр Мюллер. Встреча пройдёт 3 июля и начнётся не раньше 13:00 мск.
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