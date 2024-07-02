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Видеообзор победы Медведева над Ковачевичем в первом круге Уимблдона-2024

Видеообзор победы Медведева над Ковачевичем в первом круге Уимблдона-2024
Даниил Медведев
Аудио-версия:
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Вчера, 1 июля, российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев одержал уверенную победу в матче первого круга над представителем США Александром Ковачевичем — 6:3, 6:4, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Даниила Медведева над Александром Ковачевичем на старте Уимблдонского турнира.

Права на видео принадлежат LTA.

Спортсмены провели на корте 1 час 48 минут. Россиянин реализовал четыре брейк-пойнта из восьми (50%), допустил четыре двойные ошибки и выполнил 16 эйсов. Ковачевич девять раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 15:10 МСК
Александр Ковачевич
88
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 2
6 		6 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Соперником Медведева во втором круге Уимблдонского турнира стал французский теннисист, 102-я ракетка мира Александр Мюллер. Встреча пройдёт 3 июля и начнётся не раньше 13:00 мск.

Календарь матчей Уимблдона-2024 (м)
Турнирная сетка Уимблдона-2024 (м)
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