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Видеообзор победы Медведева над Ковачевичем в первом круге Уимблдона-2024

Вчера, 1 июля, российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев одержал уверенную победу в матче первого круга над представителем США Александром Ковачевичем — 6:3, 6:4, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Даниила Медведева над Александром Ковачевичем на старте Уимблдонского турнира.

Права на видео принадлежат LTA.

Спортсмены провели на корте 1 час 48 минут. Россиянин реализовал четыре брейк-пойнта из восьми (50%), допустил четыре двойные ошибки и выполнил 16 эйсов. Ковачевич девять раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Соперником Медведева во втором круге Уимблдонского турнира стал французский теннисист, 102-я ракетка мира Александр Мюллер. Встреча пройдёт 3 июля и начнётся не раньше 13:00 мск.