Пегула разобралась с 75-й ракеткой мира и вышла во второй круг Уимблдона

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула одержала победу над соотечественницей, 75-й ракеткой мира Эшлин Крюгер. Счёт в матче первого круга Уимблдонского турнира — 6:2, 6:0 в пользу Пегулы.
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Встреча продолжалась 49 минут. За это время Пегула выполнила три подачи навылет, реализовала пять брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку. Её соперница допустила две двойные ошибки и выполнила одну подачу навылет.
В следующем раунде соревнований Пегула сыграет против победительницы противостояния между китаянкой Синьюй Ван и болгарской теннисисткой Викторией Томовой.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
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