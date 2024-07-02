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«Сюрприз на дуэли вундеркиндов». Mundo Deportivo — о вылете Мирры с Уимблдона-2024

«Сюрприз на дуэли вундеркиндов». Mundo Deportivo — о вылете Мирры с Уимблдона-2024
Мирра Андреева
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Испанское спортивное издание Mundo Deportivo отреагировало на поражение российской теннисистки, 23-й ракетки мира Мирры Андреевой в первом круге Уимблдона-2024.

«Проход в 1/16 финала на Уимблдоне в прошлом году и недавний полуфинал «Ролан Гаррос» сделали Андрееву главным фаворитом, но всё пошло не так, как она рассчитывала. 23-й номер мирового рейтинга уступила со счётом 6:1, 3:6, 2:6 вдохновлённой Бренде Фрухвиртовой. Последняя великолепно отреагировала на поражение на старте матча», — написало издание.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 20:35 МСК
Бренда Фрухвиртова
88
Чехия
Бренда Фрухвиртова
Б. Фрухвиртова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 2
         
Мирра Андреева
23
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Ранее Мирра Андреева не сдержала эмоций в ходе матча и покинула корт в слезах. Напомним, Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Календарь матчей Уимблдона-2024 (ж)
Турнирная сетка Уимблдона-2024 (ж)
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