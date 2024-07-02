«Сюрприз на дуэли вундеркиндов». Mundo Deportivo — о вылете Мирры с Уимблдона-2024

Испанское спортивное издание Mundo Deportivo отреагировало на поражение российской теннисистки, 23-й ракетки мира Мирры Андреевой в первом круге Уимблдона-2024.
«Проход в 1/16 финала на Уимблдоне в прошлом году и недавний полуфинал «Ролан Гаррос» сделали Андрееву главным фаворитом, но всё пошло не так, как она рассчитывала. 23-й номер мирового рейтинга уступила со счётом 6:1, 3:6, 2:6 вдохновлённой Бренде Фрухвиртовой. Последняя великолепно отреагировала на поражение на старте матча», — написало издание.
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Ранее Мирра Андреева не сдержала эмоций в ходе матча и покинула корт в слезах. Напомним, Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
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