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Экс первая ракетка мира: не понимаю, зачем у каждого теннисиста спрашивают про пять сетов

Экс первая ракетка мира: не понимаю, зачем у каждого теннисиста спрашивают про пять сетов
Борис Беккер
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Бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на обсуждение пятисетовых матчей в мужском теннисе.

«Не понимаю, зачем каждому игроку задают один и тот же вопрос. Пять сетов — это обязательное условие для турниров «Большого шлема». Это всё равно что спрашивать у футболистов: предпочтут ли они играть 45 минут вместо привычных 90! Ну, ребята!» — написал Беккер в социальных сетях.

Ранее пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о преимуществах трёхсетового формата матчей над пятисетовыми. Спортсмен отметил, что организм спортсмена матч в пять сетов переносит намного тяжелее, высок риск получения травм. Сам Медведев подчеркнул, что предпочёл бы трёхсетовый матч.

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