ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович заявил о готовности перед стартовым матчем на Уимблдоне-2024

Джокович заявил о готовности перед стартовым матчем на Уимблдоне-2024
Новак Джокович
Комментарии

Сербский теннисист экс первая ракетка мира Новак Джокович накануне стартового матча на Уимблдонском турнире заявил о своей готовности к соревнованиям. Пост в социальных сетях один из ведущих теннисистов мира сопроводил фотографией с тренировки.

«Обратный отсчёт начинается сейчас. Готов к завтрашнему дню», — написал Джокович в социальных сетях.

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Сегодня, 2 июля, в первом круге Уимблдона-2024 Новак Джокович встретится с чешским теннисистом Витом Копривой.

Ранее спортивная компания с искусственным интеллектом Stats Perform назвала главного претендента на победу на Уимблдоне-2024. Вероятность завоевания титула итальянским теннисистом первой ракеткой мира Янником Синнером оценивается искусственным интеллектом в 17%.

Календарь матчей Уимблдона (м)
Турнирная сетка Уимблдона (м)
Материалы по теме
Даниил Медведев больше других побеждал в матчах ATP с 2020 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android