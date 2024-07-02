Джокович заявил о готовности перед стартовым матчем на Уимблдоне-2024

Сербский теннисист экс первая ракетка мира Новак Джокович накануне стартового матча на Уимблдонском турнире заявил о своей готовности к соревнованиям. Пост в социальных сетях один из ведущих теннисистов мира сопроводил фотографией с тренировки.

«Обратный отсчёт начинается сейчас. Готов к завтрашнему дню», — написал Джокович в социальных сетях.

Новак Джокович Фото: из личного архива Новака Джоковича

Сегодня, 2 июля, в первом круге Уимблдона-2024 Новак Джокович встретится с чешским теннисистом Витом Копривой.

Ранее спортивная компания с искусственным интеллектом Stats Perform назвала главного претендента на победу на Уимблдоне-2024. Вероятность завоевания титула итальянским теннисистом первой ракеткой мира Янником Синнером оценивается искусственным интеллектом в 17%.