Рублёв отдал первый сет на старте Уимблдона 122-й ракетке мира из Аргентины
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Российский теннисист шестая ракетка мира Андрей Рублёв начал матч первого круга Уимблдона-2024 со 122-й ракеткой мира из Аргентины Франсиско Комесаньей с поражения. Россиянин отдал первый сет сопернику со счётом 4:6.
Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 15:30 МСК
6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Остановлен
0 : 1
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|2
|3
|4
|5
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|5
|
|4
122
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
За это время Рублёв успел допустить три двойные и 11 невынужденных ошибок, а также выполнить два эйса. Его соперник выполнил шесть подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки.
Это первая встреча между Андреем Рублёвым и Франсиско Комесаньей на турнирах уровня ATP.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
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