Рублёв отдал первый сет на старте Уимблдона 122-й ракетке мира из Аргентины

Российский теннисист шестая ракетка мира Андрей Рублёв начал матч первого круга Уимблдона-2024 со 122-й ракеткой мира из Аргентины Франсиско Комесаньей с поражения. Россиянин отдал первый сет сопернику со счётом 4:6.

За это время Рублёв успел допустить три двойные и 11 невынужденных ошибок, а также выполнить два эйса. Его соперник выполнил шесть подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки.

Это первая встреча между Андреем Рублёвым и Франсиско Комесаньей на турнирах уровня ATP.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.