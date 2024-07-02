Казахстанская теннисистка четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина прошла во второй круг Уимблдона-2024. На старте турнира она обыграла свою соперницу из Румынии Елену Габриэлу-Русе. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Рыбакиной.
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Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Рыбакина выполнила три подачи навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустила четыре двойные ошибки. Её соперница реализовала один брейк-пойнт, допустила семь двойных ошибок и выполнила два эйса.
В следующем круге соревнований Рыбакина встретится с немецкой теннисисткой 72-й ракеткой мира Лаурой Зигемунд. Встреча начнётся завтра, 3 июля, не раньше 13:00 мск.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
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