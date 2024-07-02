ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина прошла во второй круг Уимблдона-2024

Рыбакина прошла во второй круг Уимблдона-2024
Елена Рыбакина
Аудио-версия:
Комментарии

Казахстанская теннисистка четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина прошла во второй круг Уимблдона-2024. На старте турнира она обыграла свою соперницу из Румынии Елену Габриэлу-Русе. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Рыбакиной.

Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 15:10 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Елена-Габриэла Русе
152
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Рыбакина выполнила три подачи навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустила четыре двойные ошибки. Её соперница реализовала один брейк-пойнт, допустила семь двойных ошибок и выполнила два эйса.

В следующем круге соревнований Рыбакина встретится с немецкой теннисисткой 72-й ракеткой мира Лаурой Зигемунд. Встреча начнётся завтра, 3 июля, не раньше 13:00 мск.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Календарь матчей Уимблдона-2024 (ж)
Турнирная сетка Уимблдона-2024 (ж)
Материалы по теме
«Сюрприз на дуэли вундеркиндов». Mundo Deportivo — о вылете Мирры с Уимблдона-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android