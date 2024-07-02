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Рублёв выиграл второй сет стартового матча на Уимблдоне-2024

Рублёв выиграл второй сет стартового матча на Уимблдоне-2024
Андрей Рублёв
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Российский теннисист шестая ракетка мира Андрей Рублёв одержал победу во втором сете матча с аргентинским теннисистом Франсиско Комесаньей (122-й номер рейтинга WTA). Счёт в противостоянии — 4:6, 7:5.

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 15:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Остановлен
1 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		7 1
6 		5 4
             
Франсиско Комесанья
122
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья

За это время Рублёв успел допустить четыре двойные и 20 невынужденных ошибок, а также выполнить три эйса. Его соперник выполнил девять подач навылет и допустил одну двойную ошибку.

Это первая встреча между Андреем Рублёвым и Франсиско Комесаньей на турнирах уровня ATP.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Календарь матчей Уимблдона-2024 (м)
Турнирная сетка Уимблдона-2024 (м)
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