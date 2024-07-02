Рублёв выиграл второй сет стартового матча на Уимблдоне-2024

Российский теннисист шестая ракетка мира Андрей Рублёв одержал победу во втором сете матча с аргентинским теннисистом Франсиско Комесаньей (122-й номер рейтинга WTA). Счёт в противостоянии — 4:6, 7:5.

За это время Рублёв успел допустить четыре двойные и 20 невынужденных ошибок, а также выполнить три эйса. Его соперник выполнил девять подач навылет и допустил одну двойную ошибку.

Это первая встреча между Андреем Рублёвым и Франсиско Комесаньей на турнирах уровня ATP.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.