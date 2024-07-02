Рублёв выиграл второй сет стартового матча на Уимблдоне-2024
Поделиться
Российский теннисист шестая ракетка мира Андрей Рублёв одержал победу во втором сете матча с аргентинским теннисистом Франсиско Комесаньей (122-й номер рейтинга WTA). Счёт в противостоянии — 4:6, 7:5.
Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 15:30 МСК
6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Остановлен
1 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|1
|
|5
|4
122
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
За это время Рублёв успел допустить четыре двойные и 20 невынужденных ошибок, а также выполнить три эйса. Его соперник выполнил девять подач навылет и допустил одну двойную ошибку.
Это первая встреча между Андреем Рублёвым и Франсиско Комесаньей на турнирах уровня ATP.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
Комментарии
- 2 июля 2024
-
17:56
-
17:50
-
17:50
-
17:29
-
17:21
-
17:01
-
17:00
-
16:58
-
16:27
-
16:11
-
16:07
-
15:39
-
15:03
-
15:00
-
14:32
-
14:11
-
13:30
-
13:15
-
12:51
-
12:45
-
12:36
-
12:30
-
12:30
-
12:08
-
12:02
-
12:00
-
11:50
-
11:34
-
11:15
-
10:50
-
10:12
-
10:10
-
09:50
-
09:46
-
09:35