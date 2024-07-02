Чешская теннисистка шестая ракетка мира Маркета Вондроушова не сумела защитить титул на Уимблдоне, проиграв в первом круге турнира. Обидчицей Вондроушовой стала испанская теннисистка 83-я ракетка мира Джессика Бузас Манейро. Счёт — 6:4, 6:2 в пользу испанской спортсменки.
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Встреча продолжалась 1 час 8 минут. За это время Вондроушова допустила семь двойных и 28 невынужденных ошибки, выполнила четыре эйса и реализовала два брейк-пойнта. Её соперница выполнила две подачи навылет, реализовала пять брейк-пойнтов и допустила 14 невынужденных ошибок.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
- 2 июля 2024
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