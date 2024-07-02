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Маркета Вондроушова не сумела защитить титул на Уимблдоне, проиграв в первом круге турнира

Маркета Вондроушова не сумела защитить титул на Уимблдоне, проиграв в первом круге турнира
Маркета Вондроушова
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Чешская теннисистка шестая ракетка мира Маркета Вондроушова не сумела защитить титул на Уимблдоне, проиграв в первом круге турнира. Обидчицей Вондроушовой стала испанская теннисистка 83-я ракетка мира Джессика Бузас Манейро. Счёт — 6:4, 6:2 в пользу испанской спортсменки.

Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 15:35 МСК
Джессика Бузас Манейро
83
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Маркета Вондроушова
6
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. За это время Вондроушова допустила семь двойных и 28 невынужденных ошибки, выполнила четыре эйса и реализовала два брейк-пойнта. Её соперница выполнила две подачи навылет, реализовала пять брейк-пойнтов и допустила 14 невынужденных ошибок.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Календарь матчей Уимблдона-2024 (ж)
Турнирная сетка Уимблдона-2024 (ж)
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