Впервые с 1994 года действующая чемпионка Уимблдона потерпела поражение в первом круге

Историческим событием ознаменовалось 2 июля на Уимблдоне-2024. Впервые с 1994 года действующая чемпионка турнира завершила защиту титула уже в первом круге.

Напомним, шестая ракетка мира чешка Маркета Вондроушова (6) сенсационно проиграла на старте Уимблдона 83-й ракетке мира испанке Джессике Бузас Манейро со счётом 4:6, 2:6. Таким образом, Маркета не смогла защитить титул, завоёванный на прошлогоднем Уимблдоне.

С идентичным результатом действующая чемпионка Уимблдона в последний раз выступала ещё в 1994 году. Это была легендарная Штеффи Граф, уступившая Лоре Макнил. Более подобного в Открытой эре зафиксировано не было.

Помимо исторической важности данного поражения, оно и серьёзно изменит ситуацию в топ-20 рейтинга WTA: по итогам турнира Вондроушова потеряет сразу 1990 очков и опустится минимум на 15-ю строчку.