Андрей Рублёв в порыве злости разбил себе колено в первом круге Уимблдона-2024

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог сдержать эмоций по ходу третьего сета его матча с аргентинцем Франсиско Комесаньей (122-я ракетка мира) в первом круге Уимблдона-2024.
После неудачного розыгрыша Рублёв начал избивать себя ракеткой, вследствие чего разбил себе коленку, что происходит в его карьере уже не в первый раз.
Фото: скриншот из трансляции
Фото: скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
В данный момент матч прерван из-за дождя. Его счёт 6:4, 5:7, 4:1 в пользу Комесаньи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Франсиско Комесанья в первом круге Уимблдона-2024.
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Отметим, что в прошлом году Рублёв добился своего лучшего результата на Уимблдоне — он дошёл до четвертьфинала травяного ТБШ.
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