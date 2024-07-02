Андрей Рублёв в порыве злости разбил себе колено в первом круге Уимблдона-2024

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог сдержать эмоций по ходу третьего сета его матча с аргентинцем Франсиско Комесаньей (122-я ракетка мира) в первом круге Уимблдона-2024.

После неудачного розыгрыша Рублёв начал избивать себя ракеткой, вследствие чего разбил себе коленку, что происходит в его карьере уже не в первый раз.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

В данный момент матч прерван из-за дождя. Его счёт 6:4, 5:7, 4:1 в пользу Комесаньи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Франсиско Комесанья в первом круге Уимблдона-2024.

Отметим, что в прошлом году Рублёв добился своего лучшего результата на Уимблдоне — он дошёл до четвертьфинала травяного ТБШ.