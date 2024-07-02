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Андрей Рублёв в порыве злости разбил себе колено в первом круге Уимблдона-2024

Андрей Рублёв в порыве злости разбил себе колено в первом круге Уимблдона-2024
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог сдержать эмоций по ходу третьего сета его матча с аргентинцем Франсиско Комесаньей (122-я ракетка мира) в первом круге Уимблдона-2024.

После неудачного розыгрыша Рублёв начал избивать себя ракеткой, вследствие чего разбил себе коленку, что происходит в его карьере уже не в первый раз.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

В данный момент матч прерван из-за дождя. Его счёт 6:4, 5:7, 4:1 в пользу Комесаньи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Франсиско Комесанья в первом круге Уимблдона-2024.

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 15:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Остановлен
1 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		7 1
6 		5 4
             
Франсиско Комесанья
122
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья

Отметим, что в прошлом году Рублёв добился своего лучшего результата на Уимблдоне — он дошёл до четвертьфинала травяного ТБШ.

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