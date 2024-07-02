Рыбакина поделилась эмоциями после победы в первом круге Уимблдона

Казахстанская теннисистка четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина прокомментировала выход во второй круг Уимблдона-2024. На старте турнира она обыграла соперницу из Румынии Елену Габриэлу-Русе. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Рыбакиной.

«Такое ощущение, будто я играла здесь вчера. Год прошёл так быстро. Надеюсь, матч за матчем я наберу форму. Я просто держу все эмоции внутри, как вы знаете. Иногда это непросто. Ждём следующего матча. Я просто хочу быть счастливой на корте. Это моя цель на данный момент. Уимблдон — действительно особенное место. Спасибо большое, что пришли, ребята. Всегда приятно вернуться сюда», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

В следующем круге соревнований Рыбакина встретится с немецкой теннисисткой 72-й ракеткой мира Лаурой Зигемунд. Встреча начнётся завтра, 3 июля, не раньше 13:00 мск.