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Чемпионка 2023 года Маркета Вондроушова прокомментировала поражение на старте Уимблдона

Чемпионка 2023 года Маркета Вондроушова прокомментировала поражение на старте Уимблдона
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Шестая ракетка мира чешка Маркета Вондроушова прокомментировала поражение на старте Уимблдона-2024. На этом турнире Маркета должна была защищать прошлогодний титул.

Напомним, Вондроушова (6) сенсационно проиграла на старте Уимблдона 83-й ракетке мира испанке Джессике Бузас Манейро со счётом 4:6, 2:6.

Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 15:35 МСК
Джессика Бузас Манейро
83
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Маркета Вондроушова
6
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

«У меня смешанные чувства… Мне нравится находиться здесь. Я бы хотела остаться подольше, но сегодня было очень тяжело.

Даже если ты не хочешь думать о защите титула, здесь ты думаешь об этом постоянно. Потому что я видела плакаты и всё такое. Моё имя повсюду. Это было потрясающее чувство – вернуться на центральный корт. Матч получился действительно тяжёлым», — сказала Вондроушова на пресс-конференции.

Это лишь второй раз в истории Уимблдона (речь об Открытой эре), когда его действующая чемпионка покидала турнир уже в первом круге.

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