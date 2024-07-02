Чемпионка 2023 года Маркета Вондроушова прокомментировала поражение на старте Уимблдона

Шестая ракетка мира чешка Маркета Вондроушова прокомментировала поражение на старте Уимблдона-2024. На этом турнире Маркета должна была защищать прошлогодний титул.

Напомним, Вондроушова (6) сенсационно проиграла на старте Уимблдона 83-й ракетке мира испанке Джессике Бузас Манейро со счётом 4:6, 2:6.

«У меня смешанные чувства… Мне нравится находиться здесь. Я бы хотела остаться подольше, но сегодня было очень тяжело.

Даже если ты не хочешь думать о защите титула, здесь ты думаешь об этом постоянно. Потому что я видела плакаты и всё такое. Моё имя повсюду. Это было потрясающее чувство – вернуться на центральный корт. Матч получился действительно тяжёлым», — сказала Вондроушова на пресс-конференции.

Это лишь второй раз в истории Уимблдона (речь об Открытой эре), когда его действующая чемпионка покидала турнир уже в первом круге.