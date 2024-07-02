Хуберт Хуркач в четырёх сетах обыграл квалифаера на старте Уимблдона-2024
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Полуфиналист 2021 года, седьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач успешно стартовал на Уимблдоне-2024.
В матче первого круга Хуркач (7) со счётом 5:7, 6:4, 6:3, 6:4 обыграл 144-ю ракетку мира из Молдавии Раду Албота (Q).
Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 13:10 МСК
7
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|6
|6
|
|4
|3
|4
144
Раду Албот
Р. Албот
Встреча Хуркача с Алботом продлилась 2 часа и 39 минут. В её рамках Хуркач 24 раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Албота ни одного эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующим соперником Хуркача на Уимблдоне станет победитель матча Артюр Фис (Франция) — Доминик Штрикер (Швейцария).
Уимблдон-2024 продлится до 14-го июля. Его действующим чемпионом у мужчин является испанец Карлос Алькарас.
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