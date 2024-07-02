Хуберт Хуркач в четырёх сетах обыграл квалифаера на старте Уимблдона-2024

Полуфиналист 2021 года, седьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач успешно стартовал на Уимблдоне-2024.

В матче первого круга Хуркач (7) со счётом 5:7, 6:4, 6:3, 6:4 обыграл 144-ю ракетку мира из Молдавии Раду Албота (Q).

Встреча Хуркача с Алботом продлилась 2 часа и 39 минут. В её рамках Хуркач 24 раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Албота ни одного эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником Хуркача на Уимблдоне станет победитель матча Артюр Фис (Франция) — Доминик Штрикер (Швейцария).

Уимблдон-2024 продлится до 14-го июля. Его действующим чемпионом у мужчин является испанец Карлос Алькарас.