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Хуберт Хуркач в четырёх сетах обыграл квалифаера на старте Уимблдона-2024

Хуберт Хуркач в четырёх сетах обыграл квалифаера на старте Уимблдона-2024
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Полуфиналист 2021 года, седьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач успешно стартовал на Уимблдоне-2024.

В матче первого круга Хуркач (7) со счётом 5:7, 6:4, 6:3, 6:4 обыграл 144-ю ракетку мира из Молдавии Раду Албота (Q).

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 13:10 МСК
Хуберт Хуркач
7
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 6
7 		4 3 4
             
Раду Албот
144
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот

Встреча Хуркача с Алботом продлилась 2 часа и 39 минут. В её рамках Хуркач 24 раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Албота ни одного эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником Хуркача на Уимблдоне станет победитель матча Артюр Фис (Франция) — Доминик Штрикер (Швейцария).

Уимблдон-2024 продлится до 14-го июля. Его действующим чемпионом у мужчин является испанец Карлос Алькарас.

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