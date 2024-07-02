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Фото: легенда снукера Ронни О'Салливан следит за матчем Джоковича на старте Уимблдона-2024

Фото: легенда снукера Ронни О'Салливан следит за матчем Джоковича на старте Уимблдона-2024
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Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан пришёл на матч 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в первом круге Уимблдона-2024. Ронни неоднократно признавался, что является поклонником тенниса и считает его родственным снукеру видом спорта с точки зрения тактики.

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, в матче первого круга Джокович (2) встречается со 123-й ракеткой мира чехом Витом Копривой (Q). Новак выиграл первый сет со счётом 6:1 и ведёт во втором со счётом 4:2.

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 17:10 МСК
Вит Коприва
123
Чехия
Вит Коприва
В. Коприва
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		2 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Стоит отметить, что 37-летний Джокович приехал в Лондон через пару недель после операции на мениске, которая потребовалось вследствие его травмы на Открытом чемпионате Франции. Серб официально подтвердил своё участие в Уимблдоне прямо перед его стартом.

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