Фото: легенда снукера Ронни О'Салливан следит за матчем Джоковича на старте Уимблдона-2024

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан пришёл на матч 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в первом круге Уимблдона-2024. Ронни неоднократно признавался, что является поклонником тенниса и считает его родственным снукеру видом спорта с точки зрения тактики.

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, в матче первого круга Джокович (2) встречается со 123-й ракеткой мира чехом Витом Копривой (Q). Новак выиграл первый сет со счётом 6:1 и ведёт во втором со счётом 4:2.

Стоит отметить, что 37-летний Джокович приехал в Лондон через пару недель после операции на мениске, которая потребовалось вследствие его травмы на Открытом чемпионате Франции. Серб официально подтвердил своё участие в Уимблдоне прямо перед его стартом.