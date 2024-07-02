Рыбакина не считает Игу Свёнтек главным фаворитом Уимблдона-2024

Казахстанская теннисистка четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина не смогла выделить главного фаворита Уимблдона-2024. Спортсменка заявила о готовности побороться за титул чемпионки турнира.

— На семи последних Уимблдонах было семь разных чемпионок. О чём это говорит?

— О том, что есть много хороших игроков. Очевидно, что на грунте Ига – главный фаворит. Уимблдон – это особенное покрытие. Сезон довольно короткий. И много новых игроков на подходе. Посмотрим, надеюсь, я смогу снова выиграть, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

На старте турнира Рыбакина обыграла соперницу из Румынии Елену Габриэлу-Русе. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Рыбакиной. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая сегодня, 2 июля, покинула Уимблдон после поражения в первом круге.