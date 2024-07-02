Андрей Рублёв — Франсиско Комесанья: россиянин в сете от поражения на старте Уимблдона

Завершился третий сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, шестой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва с аргентинцем Франсиско Комесаньей (122-й номер мирового рейтинга) на старте Уимблдона-2024. Его со счётом 6:2 выиграл Комесанья. Тем самым Франсиско повёл со счётом 2:1 по сетам.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Франсиско Комесанья в первом круге Уимблдона.

Вторая партия встречи продлилась 33 минуты, она на короткий срок прерывалась из-за дождя. В её рамках Рублёву не удалось заработать ни одного брейк-пойнта, в то время как аргентинец реализовал два. Андрей в традиционной для себя манере отреагировал на неудачный розыгрыш при счёте 3:1 в пользу соперника: россиянин разбил себе колено ракеткой.