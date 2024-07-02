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Андрей Рублёв — Франсиско Комесанья: россиянин в сете от поражения на старте Уимблдона

Андрей Рублёв — Франсиско Комесанья: россиянин в сете от поражения на старте Уимблдона
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Завершился третий сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, шестой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва с аргентинцем Франсиско Комесаньей (122-й номер мирового рейтинга) на старте Уимблдона-2024. Его со счётом 6:2 выиграл Комесанья. Тем самым Франсиско повёл со счётом 2:1 по сетам.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Франсиско Комесанья в первом круге Уимблдона.

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 15:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		7 2 6 5
6 		5 6 7 7
             
Франсиско Комесанья
122
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья

Вторая партия встречи продлилась 33 минуты, она на короткий срок прерывалась из-за дождя. В её рамках Рублёву не удалось заработать ни одного брейк-пойнта, в то время как аргентинец реализовал два. Андрей в традиционной для себя манере отреагировал на неудачный розыгрыш при счёте 3:1 в пользу соперника: россиянин разбил себе колено ракеткой.

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