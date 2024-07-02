Александр Зверев одержал уверенную победу в первом круге Уимблдона-2024

Олимпийский чемпион 2020 года четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев с уверенной победы стартовал на Уимблдоне-2024.
В матче первого круга Зверев (4) со счётом 6:2, 6:4, 6:2 обыграл 64-ю ракетку мира испанца Роберто Карбальес-Баэну.
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Встреча Зверева с Карбальес-Баэной продлилась 1 час и 54 минуты. В её рамках Александр 18 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Роберто семь эйсов, три двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.
Во втором круге Уимблдона Зверев сразится с победителем матча Генри Сирл (Великобритания, WC) — Маркос Гирон (США).
Стоит отметить, что перед стартом турнира Зверев признался, что впервые в карьере чувствует, что может выиграть Уимблдон.
- 2 июля 2024
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