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Александр Зверев одержал уверенную победу в первом круге Уимблдона-2024

Александр Зверев одержал уверенную победу в первом круге Уимблдона-2024
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Олимпийский чемпион 2020 года четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев с уверенной победы стартовал на Уимблдоне-2024.

В матче первого круга Зверев (4) со счётом 6:2, 6:4, 6:2 обыграл 64-ю ракетку мира испанца Роберто Карбальес-Баэну.

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 16:45 МСК
Роберто Карбальес-Баэна
64
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 2
6 		6 6
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча Зверева с Карбальес-Баэной продлилась 1 час и 54 минуты. В её рамках Александр 18 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Роберто семь эйсов, три двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Уимблдона Зверев сразится с победителем матча Генри Сирл (Великобритания, WC) — Маркос Гирон (США).

Стоит отметить, что перед стартом турнира Зверев признался, что впервые в карьере чувствует, что может выиграть Уимблдон.

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