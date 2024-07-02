Бузас Манейро высказалась о победе над чемпионкой Уимблдона Вондроушовой

Испанская теннисистка 83-я ракетка мира Джессика Бузас Манейро прокомментировала победу над действующей чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой в первом круге турнира. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу испанской спортсменки.
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«Думаю, это один из самых важных моментов в моей теннисной жизни. Это потрясающе. Атмосфера… Турнир – самый красивый в своём роде. Огромное спасибо всем, кто пришёл сюда посмотреть сегодняшний матч.
Я просто думала насладиться моментом. Маркета – один из лучших игроков в мире. Она выиграла здесь в прошлом году. Я подумала, что на меня ничто не давит. Я удивлена собой. Начало получилось очень нервным. Но мне было комфортно играть здесь. Чувствовала себя как дома. Не знаю почему. Я впервые играла на центральном корте (смеётся)», — сказала Бузас Манейро в интервью на корте.
- 2 июля 2024
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