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Бузас Манейро высказалась о победе над чемпионкой Уимблдона Вондроушовой

Бузас Манейро высказалась о победе над чемпионкой Уимблдона Вондроушовой
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Испанская теннисистка 83-я ракетка мира Джессика Бузас Манейро прокомментировала победу над действующей чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой в первом круге турнира. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу испанской спортсменки.

Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 15:35 МСК
Джессика Бузас Манейро
83
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Маркета Вондроушова
6
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

«Думаю, это один из самых важных моментов в моей теннисной жизни. Это потрясающе. Атмосфера… Турнир – самый красивый в своём роде. Огромное спасибо всем, кто пришёл сюда посмотреть сегодняшний матч.

Я просто думала насладиться моментом. Маркета – один из лучших игроков в мире. Она выиграла здесь в прошлом году. Я подумала, что на меня ничто не давит. Я удивлена собой. Начало получилось очень нервным. Но мне было комфортно играть здесь. Чувствовала себя как дома. Не знаю почему. Я впервые играла на центральном корте (смеётся)», — сказала Бузас Манейро в интервью на корте.

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