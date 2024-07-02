«Непросто физически и ментально». Рыбакина высказалась о смене покрытий

Казахстанская теннисистка четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о смене покрытий.

«Очень тяжёлое расписание. Очень непросто переходить с одного покрытия на другое, адаптироваться. Сейчас впервые будет переход с травы на грунт, это непросто физически и ментально. В целом тяжёлое расписание», — сказала Рыбакина на пресс-коференции.

Рыбакина участвует в женском одиночном разряде Уимблдона-2024, который проходит с 1 по 13 июля. А с 27 июля по 4 августа на Олимпиаде-2024 состоится теннисный турнир на грунтовых кортах.

Ранее МОК допустил до Олимпиады-2024 в Париже восемь российских теннисистов. При этом Рублёв, Хачанов, Касаткина и Самсонова отказались от участия в турнире. Вместо них ФТР заявила Котова, Карацева, Кудерметову и Шнайдер.