Ник Кирьос заявил, что будет разминать Новака Джоковича перед матчами на Уимблдоне-2024

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что будет помогать 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» второй ракетке мира сербу Новаку Джоковичу разминаться перед матчами на Уимблдоне-2024, если тот выйдет во второй круг соревнований. Кирьоса цитирует издание Tennis Majors со ссылкой на эфир ESPN.
Напомним, в матче первого круга Джокович (2) встречается со 123-й ракеткой мира чехом Витом Копривой (Q). Новак выиграл первый сет со счётом 6:1, второй – со счётом 6:2 и ведёт в третьем со счётом 3:2.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|2
|
|6
|6
Стоит отметить, что 37-летний Джокович приехал в Лондон через пару недель после операции на мениске, которая потребовалось вследствие его травмы на Открытом чемпионате Франции. Серб официально подтвердил своё участие в Уимблдоне прямо перед его стартом. Кирьос же прилетел в Лондон в качестве эксперта и комментатора.
- 2 июля 2024
-
19:50
-
19:44
-
19:31
-
19:24
-
19:13
-
19:11
-
18:59
-
18:54
-
18:52
-
18:42
-
18:32
-
18:30
-
18:18
-
17:56
-
17:50
-
17:50
-
17:29
-
17:21
-
17:01
-
17:00
-
16:58
-
16:27
-
16:11
-
16:07
-
15:39
-
15:03
-
15:00
-
14:32
-
14:11
-
13:30
-
13:15
-
12:51
-
12:45
-
12:36
-
12:30