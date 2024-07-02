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Ник Кирьос заявил, что будет разминать Новака Джоковича перед матчами на Уимблдоне-2024

Ник Кирьос заявил, что будет разминать Новака Джоковича перед матчами на Уимблдоне-2024
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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что будет помогать 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» второй ракетке мира сербу Новаку Джоковичу разминаться перед матчами на Уимблдоне-2024, если тот выйдет во второй круг соревнований. Кирьоса цитирует издание Tennis Majors со ссылкой на эфир ESPN.

Напомним, в матче первого круга Джокович (2) встречается со 123-й ракеткой мира чехом Витом Копривой (Q). Новак выиграл первый сет со счётом 6:1, второй – со счётом 6:2 и ведёт в третьем со счётом 3:2.

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 17:10 МСК
Вит Коприва
123
Чехия
Вит Коприва
В. Коприва
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		2 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Стоит отметить, что 37-летний Джокович приехал в Лондон через пару недель после операции на мениске, которая потребовалось вследствие его травмы на Открытом чемпионате Франции. Серб официально подтвердил своё участие в Уимблдоне прямо перед его стартом. Кирьос же прилетел в Лондон в качестве эксперта и комментатора.

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