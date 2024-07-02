Ник Кирьос заявил, что будет разминать Новака Джоковича перед матчами на Уимблдоне-2024

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что будет помогать 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» второй ракетке мира сербу Новаку Джоковичу разминаться перед матчами на Уимблдоне-2024, если тот выйдет во второй круг соревнований. Кирьоса цитирует издание Tennis Majors со ссылкой на эфир ESPN.

Напомним, в матче первого круга Джокович (2) встречается со 123-й ракеткой мира чехом Витом Копривой (Q). Новак выиграл первый сет со счётом 6:1, второй – со счётом 6:2 и ведёт в третьем со счётом 3:2.

Стоит отметить, что 37-летний Джокович приехал в Лондон через пару недель после операции на мениске, которая потребовалось вследствие его травмы на Открытом чемпионате Франции. Серб официально подтвердил своё участие в Уимблдоне прямо перед его стартом. Кирьос же прилетел в Лондон в качестве эксперта и комментатора.