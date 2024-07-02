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Фото: Янник Синнер поддерживает Анну Калинскую с трибун на её стартовом матче на Уимблдоне

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер присутствует на матче своей возлюбленной, 18-й ракетки мира россиянки Анны Калинской в первом круге Уимблдона-2024.

В первом круге травяного мэйджора Калинская встречается с 134-й ракеткой мира из Венгрии Панной Удварди. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данного матча.

Фото: LTA

Фото: LTA

Фото: LTA

Синнер же ранее вышел во второй круг Уимблдона, со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 6:3 обыграв представителя Германии Янника Ханфмана.

Напомним, слухи о романе Синнера и Калинской появились в итальянских СМИ 16 мая. Ещё до старта грунтового мэйджора россиянка была замечена на свидании с итальянцем в Париже. 27 мая Янник официально подтвердил романтические отношения с Анной.