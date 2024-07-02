Перенёсший операцию Новак Джокович с разгромной победы стартовал на Уимблдоне-2024

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович с уверенной победы стартовал на Уимблдоне-2024.
В матче первого круга Джокович (2) со счётом 6:1, 6:2, 6:2 обыграл 123-ю ракетку мира чеха Вита Коприву (Q).
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Встреча Джоковича с Копривой продлилась 1 час и 59 минут. В её рамках прошлогодний финалист Джокович 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Копривы четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Стоит отметить, что 37-летний Джокович приехал в Лондон через пару недель после операции на мениске, которая потребовалась вследствие его травмы на Открытом чемпионате Франции. Серб официально подтвердил своё участие в Уимблдоне прямо перед его стартом.
Следующим соперником Джоковича на Уимблдоне станет победитель матча Джейкоб Фирнли (Великобритания, WC) — Алехандро Моро Каньяс (Испания, Q).
- 2 июля 2024
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