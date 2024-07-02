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Андрей Рублёв проиграл 122-й ракетке мира на старте Уимблдона-2024

Андрей Рублёв проиграл 122-й ракетке мира на старте Уимблдона-2024
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на Уимблдоне-2024.

В матче первого круга Рублёв (6) сенсационно проиграл 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 15:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		7 2 6 5
6 		5 6 7 7
             
Франсиско Комесанья
122
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья

Встреча Рублёва с Комесаньей продлилась 2 часа и 57 минут. В его рамках Рублёв шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал лишь 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Комесаньи 21 эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

По ходу матча Рублёв ругался и избивал себя ракеткой, вследствие чего разбил коленку, что происходит в его карьере уже не в первый раз.

Отметим, что в прошлом году Рублёв добился своего лучшего результата на Уимблдоне — он дошёл до четвертьфинала травяного ТБШ.

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