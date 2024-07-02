Андрей Рублёв проиграл 122-й ракетке мира на старте Уимблдона-2024

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на Уимблдоне-2024.
В матче первого круга Рублёв (6) сенсационно проиграл 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).
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Встреча Рублёва с Комесаньей продлилась 2 часа и 57 минут. В его рамках Рублёв шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал лишь 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Комесаньи 21 эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
По ходу матча Рублёв ругался и избивал себя ракеткой, вследствие чего разбил коленку, что происходит в его карьере уже не в первый раз.
Отметим, что в прошлом году Рублёв добился своего лучшего результата на Уимблдоне — он дошёл до четвертьфинала травяного ТБШ.
- 2 июля 2024
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