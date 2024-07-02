Анна Калинская уверенно вышла во второй круг Уимблдона-2024
Поделиться
17-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская уверенно вышла во второй круг Уимблдона-2024.
В матче первого круга Калинская в двух сетах обыграла 134-ю ракетку мира из Венгрии Панну Удварди. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянки.
Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 18:25 МСК
18
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
134
Панна Удварди
П. Удварди
Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время Калинская выполнила три подачи навылет, реализовала три брейк-пойнта из восьми и допустила три двойные ошибки. Её соперница не реализовала ни одного брейк-пойнта, допустила три двойные ошибки и выполнила пять эйсов.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
Комментарии
- 2 июля 2024
-
19:51
-
19:50
-
19:44
-
19:31
-
19:24
-
19:13
-
19:11
-
18:59
-
18:54
-
18:52
-
18:42
-
18:32
-
18:30
-
18:18
-
17:56
-
17:50
-
17:50
-
17:29
-
17:21
-
17:01
-
17:00
-
16:58
-
16:27
-
16:11
-
16:07
-
15:39
-
15:03
-
15:00
-
14:32
-
14:11
-
13:30
-
13:15
-
12:51
-
12:45
-
12:36