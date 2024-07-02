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Анна Калинская уверенно вышла во второй круг Уимблдона-2024

Анна Калинская уверенно вышла во второй круг Уимблдона-2024
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17-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская уверенно вышла во второй круг Уимблдона-2024.

В матче первого круга Калинская в двух сетах обыграла 134-ю ракетку мира из Венгрии Панну Удварди. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянки.

Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 18:25 МСК
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Панна Удварди
134
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди

Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время Калинская выполнила три подачи навылет, реализовала три брейк-пойнта из восьми и допустила три двойные ошибки. Её соперница не реализовала ни одного брейк-пойнта, допустила три двойные ошибки и выполнила пять эйсов.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

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