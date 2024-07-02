122-я ракетка мира Комесанья оценил сенсационную победу над Рублёвым на Уимблдоне-2024

122-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Комесанья прокомментировал сенсационную победу над шестой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым в первом круге Уимблдона-2024. Рублёв — прошлогодний четвертьфиналист турнира.

Напомним, встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Комесаньи, для которого этот матч стал лишь вторым травяным на уровне ATP.

«Все должно было завершиться иначе (смеётся). Я невероятно рад. Впервые играл на Уимблдоне, всегда об этом мечтал. Даже не знаю, что сказать. Я счастлив», — сказал Комесанья в интервью на корте.

Отметим, что по ходу матча Рублёв ругался и избивал себя ракеткой, вследствие чего разбил коленку, что происходит в его карьере уже не в первый раз.