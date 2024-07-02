«Ты каждый день борешься сам с собой». Рыбакина — о давлении на крупных турнирах

Казахстанская теннисистка четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина рассказала о давлении, которое она испытывала, выступая в статусе чемпионки Уимблдона.

Маркета сказала, что очень нервничала в статусе действующей чемпионки. А вам каково было возвращаться сюда действующей чемпионкой?

— Я тоже очень нервничала, да и сейчас тоже, перед каждым матчем нервничаешь. Конечно, хочется повторить результат, иногда ожидания слишком высоки. В конечном итоге ты каждый день борешься сам с собой. Думаю, нервничать – это нормально.

— Когда вы были действующей чемпионкой, давление было выше и в каждом матче соперница особенно хотела вас обыграть, сотворить сенсацию?

— Конечно, если у тебя хорошо идут дела, все хотят тебя обыграть. Раньше я тоже бывала в таком положении, хотела обыграть топ-игроков. Это нелегко. Расписание в сезоне тяжёлое, я много играю. Каждый день – это вызов, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.