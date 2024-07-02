Янчук отреагировал на проигрыш Рублёва в первом круге Уимблдона от 122-й ракетки мира

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на сенсационный вылет шестой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва с Уимблдона-2024.

Напомним, в матче первого круга Рублёв (6) сенсационно проиграл 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).

«Где-то Андрей сейчас на спаде находится. Но надо отметить, что на траве скорости больше и надо быстро передвигаться, держать выше темп. Для этого надо подходить в хорошей форме. Андрей на траве пока что не отличался. Не было крупных побед на этом покрытии. Первые игры всегда непростые. К сожалению, так сегодня сложилось. Это спорт. В каждом матче соперник может преподнести сюрпризы. На Андрея настраивается любой соперник», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.