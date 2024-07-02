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Самсонова одержала победу в первом круге Уимблдона-2024

Самсонова одержала победу в первом круге Уимблдона-2024
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15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг Уимблдона-2024.

В матче первого круга Самсонова в трёх сетах обыграла 109-ю ракетку мира из Испании Ребеку Масарову. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:2 в пользу россиянки.

Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 16:35 МСК
Ребека Масарова
109
Испания
Ребека Масарова
Р. Масарова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		4 6
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Комментарии
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