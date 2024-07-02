Самсонова одержала победу в первом круге Уимблдона-2024
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15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг Уимблдона-2024.
В матче первого круга Самсонова в трёх сетах обыграла 109-ю ракетку мира из Испании Ребеку Масарову. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:2 в пользу россиянки.
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