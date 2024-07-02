Аванесян уверенно обыграла Калинину в первом круге Уимблдона-2024

77-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян уверенно вышла во второй круг Уимблдона-2024.

В матче первого круга Аванесян в двух сетах обыграла 47-ю ракетку мира украинскую спортсменку Ангелину Калинину. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянки.

Матч продолжался 3 часа 13 минут. За это время Самсонова не выполнила подач навылет, реализовала пять брейк-пойнтов из семи и допустила две двойные ошибки. Её соперница реализовала два брейк-пойнта из восьми, допустила восемь двойных ошибок и выполнила один эйс.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.