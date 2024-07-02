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Аванесян уверенно обыграла Калинину в первом круге Уимблдона-2024

Аванесян уверенно обыграла Калинину в первом круге Уимблдона-2024
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77-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян уверенно вышла во второй круг Уимблдона-2024.

В матче первого круга Аванесян в двух сетах обыграла 47-ю ракетку мира украинскую спортсменку Ангелину Калинину. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянки.

Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 19:05 МСК
Ангелина Калинина
47
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Элина Аванесян
77
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Матч продолжался 3 часа 13 минут. За это время Самсонова не выполнила подач навылет, реализовала пять брейк-пойнтов из семи и допустила две двойные ошибки. Её соперница реализовала два брейк-пойнта из восьми, допустила восемь двойных ошибок и выполнила один эйс.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Сетка Уимблдона-2024
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