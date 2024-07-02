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«Я просто люблю Уимблдон». Джокович — об уверенной победе в первом матче после операции

«Я просто люблю Уимблдон». Джокович — об уверенной победе в первом матче после операции
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал уверенную победу на старте Уимблдона-2024. Джокович (2) со счётом 6:1, 6:2, 6:2 обыграл 123-ю ракетку мира чеха Вита Коприву (Q).

«Я старался думать об игре и не слишком переживать о колене. За последние три с половиной недели мы с командой сделали всё, что могли, чтобы у меня был шанс сыграть здесь перед вами. Будь это любой другой турнир, я бы не рисковал и так не торопился. Я просто люблю Уимблдон. Люблю сюда возвращаться», — сказал Джокович в интервью на корте.

37-летний Джокович приехал в Лондон через пару недель после операции на мениске, которая потребовалась вследствие его травмы на Открытом чемпионате Франции.

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