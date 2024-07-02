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Джокович: снятие Маррея — большой удар по Уимблдону. Надеюсь, он вернётся сюда в 2025 году

Джокович: снятие Маррея — большой удар по Уимблдону. Надеюсь, он вернётся сюда в 2025 году
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после уверенного выхода во второй круг Уимблдона-2024 отреагировал на снятие с одиночного разряда соревнований двукратного чемпиона этого турнира британца Энди Маррея.

«Снятие Энди Маррея – большой удар по турниру. Респект ему за то, чего он добился на этом турнире, в этом спорте. Надеюсь, он сможет завершить карьеру на своих условиях. Слышал, он сыграет в паре. Надеюсь, в следующем году он ещё попробует сыграть в одиночном разряде. Желаю ему всего наилучшего», — сказал Джокович в интервью на корте.

Маррей действительно снялся с Уимблдона-2024 в одиночном разряде, однако планирует выступить в парном со своим братом Джейми.

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