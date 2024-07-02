Джокович: как спортсмен я сочувствую Кирьосу. У него было много травм, мне повезло больше

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обратился к коллегам, которые не могут вернуться в тур из-за травм.

«По сравнению с другими 37-летними мне повезло. У меня были травмы, как и у всех, но они проходили. Это часть работы, надо это просто принять. Кажется, Ник Кирьос сидит в комментаторской. У него было много травм, несколько серьёзных. Мне повезло, что я слишком много не пропускал в теннисе. Я как спортсмен сочувствую Нику и всем, кто борется с травмами. Иногда чувствуешь бессилие, когда что-то мешает тебе вернуться к делу, которое любишь больше всего, и ты годами не можешь выполнять свою работу», — сказал Джокович в интервью на корте после разгромной победы на старте Уимблдона-2024.

Напомним, 37-летний Джокович приехал в Лондон через пару недель после операции на мениске, которая потребовалась вследствие его травмы на Открытом чемпионате Франции.