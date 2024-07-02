ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Свёнтек одолела Софью Кенин на старте Уимблдона-2024

Ига Свёнтек одолела Софью Кенин на старте Уимблдона-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Свёнтек вышла во второй круг Уимблдона-2024.

В матче первого круга Свёнтек в двух сетах обыграла 49-ю ракетку мира американскую спортсменку Софью Кенин. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу представительницы Польши.

Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 19:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Софья Кенин
49
США
Софья Кенин
С. Кенин

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Свёнтек выполнила пять подач навылет, реализовала три брейк-пойнта из восьми и допустила одну двойную ошибку. Её соперница реализовала один брейк-пойнт из четырёх, допустила три двойные ошибки и выполнила один эйс.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
Материалы по теме
Сафиуллин проиграл первый сет на Уимблдоне-2024! Аванесян вышла на Самсонову. LIVE!
Live
Сафиуллин проиграл первый сет на Уимблдоне-2024! Аванесян вышла на Самсонову. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android