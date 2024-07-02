Ига Свёнтек одолела Софью Кенин на старте Уимблдона-2024

Первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Свёнтек вышла во второй круг Уимблдона-2024.

В матче первого круга Свёнтек в двух сетах обыграла 49-ю ракетку мира американскую спортсменку Софью Кенин. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу представительницы Польши.

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Свёнтек выполнила пять подач навылет, реализовала три брейк-пойнта из восьми и допустила одну двойную ошибку. Её соперница реализовала один брейк-пойнт из четырёх, допустила три двойные ошибки и выполнила один эйс.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.