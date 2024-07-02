Комесанья в матче с Рублёвым на Уимблдоне одержал первую в карьере победу на уровне ATP

122-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Комесанья на старте Уимблдона-2024 провёл второй матч уровня ATP в карьере на траве.

Напомним, Комесанья со счётом 6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7:5) сенсационно обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в миксте шестую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва (6). Для аргентинца эта победа стала первой в карьере в основе турнира ATP.

Встреча Рублёва с Комесаньей продлилась 2 часа и 57 минут. В его рамках Рублёв шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал лишь 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Комесаньи 21 эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

Отметим, что в прошлом году Рублёв добился своего лучшего результата на Уимблдоне — он дошёл до четвертьфинала травяного ТБШ.

Следующим соперником Комесаньи на Уимблдоне станет 101-я ракетка мира 25-летний представитель Австралии Адам Уолтон.