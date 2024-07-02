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Андрей Рублёв впервые с 2021 года проиграл в первом круге турнира «Большого шлема»

Андрей Рублёв впервые с 2021 года проиграл в первом круге турнира «Большого шлема»
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв впервые с «Ролан Гаррос» — 2021 уступил в первом круге турнира «Большого шлема».

Это произошло на Уимблдоне-2024. Рублёв (6) сенсационно проиграл 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7). По ходу матча Рублёв ругался и избивал себя ракеткой, вследствие чего разбил коленку, что происходит в его карьере уже не в первый раз. На данный момент в лайв-рейтинге Рублёв уже опустился на одну позицию.

Напомним, в последний раз Рублёв так проваливался на мэйджорах в начале июня 2021 года. Тогда, в первом круге Открытого чемпионата Франции Андрей (7) в пяти сетах уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу.

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