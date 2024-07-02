Свёнтек высказалась о победе над Кенин в первом круге Уимблдона

Первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Свёнтек прокомментировала свой выход во второй круг Уимблдона-2024.

«Это хороший старт. Рада, что у меня есть ещё один шанс сыграть здесь ещё один матч. Нужно быть готовой ко всему. Здесь опытные игроки. Нет времени входить в турнир медленно, нужно быть готовой сразу. Честно говоря, для меня важен не результат, а то, как я чувствую себя на корте. Я не смотрю на цифры и статистику. Стараюсь быть лучше каждый день. Очевидно, у меня было отличное начало сезона, поэтому я чувствую, что могу приехать сюда и не беспокоиться об очках или чем-то ещё. Просто концентрируюсь на прогрессе», — сказала Свёнтек в интервью на корте.

Сегодня, 2 июля, в матче первого круга Свёнтек в двух сетах обыграла 49-ю ракетку мира американскую спортсменку Софью Кенин. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу представительницы Польши.